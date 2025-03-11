İstanbul trafik yoğunluk haritası son durum! Megakent kilit durumda

İstanbul
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde birçok bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantılarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününün sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantılarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60'lara dayandı. Saat 10.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.