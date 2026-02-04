İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğun feci ölümü: 30'uncu kattan beton zemine çakıldı

İstanbul Sarıyer'de pazar günü korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, binanın 30'uncu katındaki dairede balkona çıktı. Akıncı, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Çocuğun 30'uncu kattan beton zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan anne, çocuğunun evin mutfak bölümündeki balkondan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının bulunmadığını ve psikolojik ilaç kullanmadığını ifade etti.