Esenyurt'ta dehşete düşüren gürültü kavgası! Ev basıp hamile kadını dövdüler

ün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. İki aile gürültü nedeniyle birbirlerine girdi. Daha önce de aynı nedenle tartışan ailelerden biri akrabalarını çağırarak yaklaşık 10 kişilik grupla komşusunun evini bastı. Kapıyı açtığında çok sayıda kişiyle karşılaşan adam sinirden çılgına döndü.

HAMİLE KADINI DA DARP ETTİLER

Hamile kadını ve kocasını darp eden şahıslar olayın ardından dağılırken, bu sefer de komşu, yakınlarını çağırdı. Sokak ortasında ev basan adamı taş ve sopayla döven şahıslar, ayırmak isteyen mahalleliye de aldırmadı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı olay polisin gelmesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı.