İstanbul'da beklenen haber geldi! Arnavutköy'de kar yağışı başladı

İstanbul güne sağanak yağışla başlarken akşam saatlerinde dondurucu bir soğuk dalgası kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "sarı kod" ile uyardığı İstanbul’da, hissedilen sıcaklıklar 2 dereceye kadar geriledi.

ARNAVUTKÖY'DE AR YAĞIŞI BAŞLADI

Kar yağışının megakentteki ilk adresi, her kış olduğu gibi kuzeyin yüksek noktası Arnavutköy oldu. Akşam saatlerinde yağmurun yerini kara bırakmasıyla birlikte ilçede kar yağışı zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.