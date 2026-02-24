İstanbul'da beklenen sağanak birden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul akşam saatleri şiddetli yağışa teslim oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi merkezlerde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar nereye sığınacağını şaşırdı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BASTIRDI



Meteoroloji'nin uyarıların ardından İstanbul genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar, Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.