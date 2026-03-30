İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin, Marmara Bölgesi'nde etkili yağışlara neden olacağını, İstanbul'daki yağışların yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da dinmek bilmeyen yağmur merak konusu oldu: Meteoroloji uzmanı gelen yeni sistem için uyardı Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi nedeniyle İstanbul'da yaklaşık 1 hafta sürecek etkili yağışlar bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin Marmara Bölgesi'nde etkili yağışlara neden olacağını belirtti. İstanbul'daki yağışların yaklaşık 1 hafta süreceği ve çarşamba gününden itibaren etkili olacak yeni bir sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağı öngörülüyor. Bu yağışların sadece Marmara ile sınırlı kalmayıp, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacağı ifade edildi. Çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceği ve İstanbul'da kuzeyli rüzgarların (poyraz) etkili olacağı, rüzgar hızının 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10-15 derece civarında seyredeceği, çarşamba ve perşembe günleri de benzer sıcaklıkların beklendiği belirtildi. Şişli, Sarıyer, Kemerburgaz ve Tuzla gibi bölgelerde sağanak nedeniyle su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşandığı aktarıldı. Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da toprak kaymaları, Üsküdar'da ise yol çökmesi meydana geldiği bildirildi.

LODOSLA BİRLİKTE DAHA DA GÜÇLENEN YAĞIŞ İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALDI

Özdemir, , alçak basınç sisteminin, cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleştiğini, batıdan başlayarak Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yağışların çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Lodosun etkisiyle birlikte kuvvetli rüzgarla beraber yağışlar daha da güçleniyor. Bu yağışlar özellikle sahil kesimlerinde, İstanbul'un kıyı bölgelerinde daha fazla etkili oluyor." dedi.

ARKADAN GELEN YENİ SİSTEM ÇARŞAMBA ETKİLİ OLACAK

Güven Özdemir, yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağını belirterek, "Ancak arkadan gelen yeni bir sistem var. Şu anda İtalya üzerinde bulunan bu sistemin çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yağışlar yaklaşık 1 hafta etkili olacak. İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi, batıdan itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara yol açacak. Yağışlar yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacak. Yağışlar baraj doluluk oranları açısından olumlu. Derin bir alçak basınç sistemi özellikle Marmara, batı ve Ege bölgelerinde, Akdeniz Bölgesi'nin batısında rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlara neden olacak. Sel olaylarına dikkat edilmeli."

SICAKLIKLAR 10-15 DERECE CİVARLARINDA SEYREDECEK

Özdemir, çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceğinin altını çizerek, "İstanbul, kuzeyli rüzgarların etkisine girecek. Çarşambadan itibaren poyraz etkili olacak, rüzgar hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşabilir. Bu durum, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir." uyarısında bulundu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının bahar mevsimi normallerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Sıcaklıklar 10 ila 15 derece civarında. Çarşamba günü 8 ile 16, perşembe günü ise 9 ile 16 derece arasında olacak. Genel olarak 16 derece civarında sabit bir seyir bekleniyor." diye konuştu.

SAĞANAK SEBEBİYLE SU BASMASI YAŞANDI

İstanbul'da devam eden ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken, Şişli'de bir iş yerini su bastı.

Kentte devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmurun etkisiyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kemerburgaz Cendere Yolu'nda yüksek su seviyesi nedeniyle araçlar ilerleyemeyince trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler iterek arabalarını kurtarmaya çalıştı.

Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi'nin bir kısmı da sular altında kaldı. Trafik akışının sağlanamadığı yolda, belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyu tahliye çalışması yaptı.

Sağanak nedeniyle Şişli Fulya Mahallesi Şehit Niyazi Sokak'ta bulunan bir iş yerini de su bastı. Çalışanlar, kendi imkanlarıyla suyu kovalara doldurarak tahliye etmeye çalıştı.

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'nda ise tavandan sızan yağmur suları, yolcuların treni beklediği alana aktı.

TOPRAK KAYMALARI MEYDANA GELDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki inşaatın bitişiğindeki alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın temel kazısının yapıldığı alanın bir kısmı toprakla doldu.

Üsküdar'da yoğun yağışların ardından yol çökmesi meydana geldi. Çökme esnasında yol üzerinde park halinde olan bir otomobil çukura düştü.