Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumuna ilişkin önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu. Günlerdir aralıksız yağan sağanak yağışın 3 gün daha devam edeceğini söyleyen Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye'de kuvvetli sağanak görüleceğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı 3 gün boyunca devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde kuvvetli sağanak ve bazı bölgelerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Sağanak yağışın 3 gün daha devam edeceği ve 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye'de kuvvetli sağanak görüleceği belirtildi. Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edildi. Çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi riskinin sürdüğü vurgulandı.

ARDAHAN VE HAKKARİ ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI

Yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda yağış beklendiğini belirten Tekin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini ifade etti.

Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, "İç Ege ve Batı Akdeniz ile Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Rüzgarın da etkili olacağını belirten Tekin, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğini, Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini aktaran Tekin, Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış görüleceğini dile getirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise çığ ve kar erimesi riskinin sürdüğünü vurgulayan Tekin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarına ilişkin de bilgi veren Tekin, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların artacağını, kuzey ve batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkacağını aktardı.

SICAKLIK ARTIYOR AMA SAĞANAK VAR

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirten Tekin, çarşamba ve perşembe günü aralıklı sağanak beklendiğini, yağışların özellikle perşembe günü yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.

Tekin, başkentte sıcaklıkların yarın 13 derece olacağını, cuma günü ise 19 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Bölge/Şehir Tahmin Edilen Hava Durumu Sıcaklık (Mevcut/Tahmini) Açıklamalar TÜRKİYE GENELİ Sağanak Yağış, Karla Karışık Yağmur, Kar Mevsim Normalleri Civarı, Artış Bekleniyor 3 gün daha devam edecek sağanak yağış. 31 Mart-2 Nisan'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Rüzgar etkili olacak. Çığ ve kar erimesi riski sürüyor. Ardahan ve Hakkari Çevresi Karla Karışık Yağmur ve Kar - - Marmara Yağış Bekleniyor - Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Kıyı Ege Yağış Bekleniyor - - Batı Akdeniz Kıyıları Yağış Bekleniyor - - Batı Karadeniz Yağış Bekleniyor - - İç Ege Kuvvetli Yağış - - Batı Akdeniz Kuvvetli Yağış - - Trakya'nın Bazı Kesimleri Kuvvetli Yağış - - Güney Ege Kıyıları Yer Yer Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış - - İzmir Çevresi Yer Yer Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Yarın: 18°C, Cuma: 19°C Arıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar çarşamba ve perşembe çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Ege Fırtına Bekleniyor - - Batı Akdeniz Fırtına Bekleniyor - - Trakya Yer Yer Kuvvetli Yağış - Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Akdeniz Yer Yer Kuvvetli Yağış - Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Batı Karadeniz Yer Yer Kuvvetli Yağış - Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri - - Çığ ve kar erimesi riski sürüyor. Doğu Anadolu - - Çığ ve kar erimesi riski sürüyor. Ankara Parçalı ve Çok Bulutlu, Arıklı Sağanak Yarın: 13°C, Cuma: 19°C Çarşamba ve perşembe arıklı sağanak, özellikle perşembe yer yer kuvvetli olacak. Sıcaklıklar artacak. İstanbul Parçalı ve Çok Bulutlu, Arıklı Sağanak Yarın: 10°C, Cuma: 16°C Sıcaklıklar artacak.

İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak beklendiğini aktaran Tekin, "Yarın 10 derece olan hava sıcaklıkları cuma günü 16 dereceye çıkacak." dedi.

İzmir'de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını dile getiren Tekin, yağışların çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli ve şiddetli olacağına dikkati çekti.

Tekin, İzmir'de yarın 18 derece olan hava sıcaklığının cuma günü 19 dereceye çıkacağını söyledi.