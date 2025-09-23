İstanbul'da evlat vahşeti! Babasının boğazını keserek katletti

Cebeci Mahallesi 2480 Sokak'taki yaşanan olay dehşete düşürdü. 29 yaşındaki Nurhan Güneşli, 54 yaşındaki babası Nuri Güneşli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Nurhan Güneşli, bıçakla babasının boğazını kestikten sonra kendisini polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Nurhan Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.