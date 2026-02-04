İstanbul'da kanlı pusu! Aracında otururken kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde öğle saatlerinden sonra yaşanan olayda; aracının içinde oturan Samet Y. isimli bir vatandaş, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaşanan olayda Samet Y. omuzundan yaralanarak hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri kimliğini belirlediği silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Samet Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.