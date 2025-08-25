İstanbul'da korkutan yangın! Arnavutköy'den alevler yükseldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen alevler, durumun ekiplere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple çıkan ve hızla büyüyen yangın ormana yayılmadan kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.