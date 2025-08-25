Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Toplu ulaşım 30 Ağustos'ta ücretsiz mi olacak? Karar belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımla ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan karara göre ücretsiz olacak toplu ulaşım seçenekleri belli oldu.

Toplu ulaşım 30 Ağustos'ta ücretsiz mi olacak? Karar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 00:46

30 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak ile ilgili hakkında önemli bir karar alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılacak toplu ulaşım seçenekleri belirtildi.

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMA SEÇENEKLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle , , , Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

