Toplu ulaşım 30 Ağustos'ta ücretsiz mi olacak? Karar belli oldu

30 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak Zafer Bayramı ile ilgili toplu ulaşım hakkında önemli bir karar alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılacak toplu ulaşım seçenekleri belirtildi.

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMA SEÇENEKLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

