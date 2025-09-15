İstanbul'da su kesintisi: 8 saat su verilmeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan bildirime göre; İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.