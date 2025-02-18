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 | Bengül Büyükhan

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 09:22

İstanbul'da güne yağmurla başlarken mesai saatiyle birlikte ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzuyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KİLİT

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor. Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor. Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'A DAYANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

YAĞMURLU HAVALARDA TRAFİK NEDEN OLUR?
En sık gerçekleşen hava olaylarından biri olan yağmur, sürüş güvenliğini tehlikeye atarken, trafik kazalarının olma olasılığını artırrıyor. Yol çok ıslak değilken daha ilk damlalarla birleşen yağ ve toz karışımı asfaltı kayganlaştırır, tutunması güç ve çok tehlikeli bir yüzeye dönüştürür. Yağmurlu havalarda trafik sıkışması olayının ilk nedeni de burada ortaya çıkıyor. Islaklık nedeniyle hızını düşürme ihtiyacı hisseden otomobil sürücüler normalden daha yavaş giderek yağmurlu havalarda trafik sıkışmasına sebep oluyor. Yağan yağmurla birlikte öndeki araçtan sıçrayan sular nedeniyle görüş mesafesinin azalması da sürücünün trafikte daha yavaş ve temkinli sürüş yapmasına sebep oluyor.
ETİKETLER
#İstanbul Trafik
#Yaşam
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