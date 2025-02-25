İstanbul'da trafik eskisi gibi: Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti, trafik eski haline döndü. Sabah saatlerinde kentin her iki yakasında da uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar da toplu taşıma araçlarına binebilmek için sıraya girdi. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

İstanbul trafiği yine çileye dönüştü, sabah saatlerinde yollardaki buzlanmanın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi. Bazı ara sokaklar ve caddelerde buzlanma nedeniyle araçlar yavaş ilerlerdi. Bazı araçların camları ve kaldırımlar da buzla kaplandı.

KÖPRÜDE TRAFİK AĞIR İLERLEDİ

Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşurken Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken TEM Otoyolu'nda trafik Çamlıca gişeler ve Sancaktepe arasında yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır Köprülü Kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kozyatağı'ndan itibaren başlıyor. Köprü üzerlerinde ise trafik akıcı ilerliyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEN CEVİZLİBAĞ'A KADAR YOĞUN

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy, Avcılar-Küçükçekmece arasında trafik ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik Cevizlibağ'a kadar etkili oluyor.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA SIRA OLUŞTU

Basın Ekspres yolunda da her iki yönde araçlar ağır ilerlerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş seyrediyor.

Yine işe ve okula gitmek isteyenler de metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında vatandaşlar köprü ve peron üzerinde yavaş ilerlerken, ulaşım araçlarına binebilmek için sıraya girdi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, saat 08.45 sıralarında trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e kadar ulaşırken, kent genelinde yüzde 78'e çıktı.