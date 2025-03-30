İstanbulluların bayram günü tercihi şaşırtmadı: Akın akın doldurdular!

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret eden turistler, tarihi Eminönü semtine akın etti. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişi, bölgedeki parkları, vapur iskelelerini ve meydanları doldurdu.

Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Tarihi semtte yaşanan insan seli, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Vatandaşların yoğun ilgisi, Eminönü'nün tarihi dokusunu adeta canlandırdı. İnsan selinin oluştuğu tarihi semt, havadan görüntülendi.

TRAFİK BAYRAM ÖNCESİNİ ARATMADI!

Bayramı Eminönü’nde geçiren vatandaşlardan Mehmet Karahan, "Bayram çok iyi geçiyor. Arkadaşlarla vakit buldukça eğleniyoruz biz geziyoruz. Bugün de Eminönü’ne geldik, dolaşıyoruz arkadaşlarla. Bizim için güzel, ulaşım da ücretsiz. İyi vakit geçirmeye çalışıyoruz, öğrenciyiz biz. Burada kaldık biz. İnsanlar bayramda buradan gitmeye çalışıyor. Diğer bayramlara göre baya bir yoğunluk var zaten bugün biz de şaşırdık. Marmaray, vapurlar full hepsi dolu geçiyor. Zaten bir süre bekledik orada, şuan Marmaray’a gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"NORMAL ZAMANDAN DAHA KALABALIK"

Bayramda üniversite arkadaşıyla gezdiğini belirten Zikri Acıgöz ise "Tadını çıkarıyoruz İstanbul’un. Güzel geçiyor ama kalabalık. Böyle güzel geçiyor. Normal zamandan daha kalabalık. Biz önce bir karşıya geçtik Kadıköy tarafına. Oradan da Eminönü tarafına geldik, buraları bir gezelim dedik. Buralar daha kalabalık karşıdan ama güzel geçiyor" dedi.