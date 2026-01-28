Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul’un göbeğinde kalaşnikofla saldırdı! Boğuşma sırasında silahını kaptırdı

İstanbul Kağıthane'de, M.H. isimli şahıs, yolda yürüyen Sedat İ.'ye kalaşnikofla ateş etti. Yaralanan Sedat İ. boğuşma sırasında kalaşnikofu M.H.’nin elinden alarak karşı ateş açtı. Araca binerek kaçmaya çalışan M.H. ters yöne girerek başka araçlarla çarpıştı. Polis ekipleri tarafından kovalanan şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 14:36

’de gerçekleşen olayda 19 yaşındaki M.H. yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan 40 yaşındaki S.İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.İ., kendisine ateş eden M.H.’yi kovaladı. Ardından ikili arasında boğuşma başladı. Sedat İ. tüfeğin kabzasıyla darp edildiği esnada M.H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. M.H., bir süre sonra aracına binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TABANCAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Cadde üzerindeki silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada devriyede bulunan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği kaçmaya çalışan aracı takibe aldı. Şüpheli M.H.,'nin kullandığı araç girdiği tünelde önce bir otomobile daha sonra polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.H., üzerindeki tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphe üzerine Çetin G., (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, cadde üzerindeki silahlı boğuşmada yaralanan S.İ.'yi gördü. Araçtaki kalaşnikofa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

30'DAN FAZLA KALAŞNİKOF KOVANI BULUNDU

Olay sonrası S.İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'oto hırsızlığı' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın yerinde yaptıkları incelemelerde 30'dan fazla kovanı bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H., birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini ifade etti. M.,H.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışarıya çorba servisi kavgasında silahlar konuştu! Dükkan basan lokantacı tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sokak ortasında vahşet: 7 çocuk annesi eşini silahla vurdu
ETİKETLER
#istanbul
#kaza
#yaralı
#silahlı saldırı
#kağıthane
#kalaşnikof
#Gözaltına Alma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.