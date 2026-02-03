Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İstinat duvarı deprem olur gibi çöktü! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafriyat çalışması yapılan alanda dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının etkisiyle istinat duvarı çökerken 2 katlı bir evde ağır hasar oluştu. Olayın ardından 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstinat duvarı deprem olur gibi çöktü! Ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Çenedağ Mahallesi'ndeki bir hafriyat alanında meydana gelen toprak kaymasının etkisiyle istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle alana bitişik 2 katlı bir evin duvarı ve çatısı yıkıldı, mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu.

İstinat duvarı deprem olur gibi çöktü! Ortalık savaş alanına döndü

SARSINTIYI DEPREM ZANNETTİLER

İstinat duvarının çökmesi sırasında evde bulunan yaşlı Ekici çifti, sarsıntıyı deprem zannederek korku içinde kendilerini dışarı attı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından, hasar gören evin de aralarında bulunduğu çevredeki 4 bina risk taşıdığı gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 13 hanede yaşayan vatandaşların evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı olayda can kaybı yaşanmazken, hasarın boyutu ortaya çıktı.

İstinat duvarı deprem olur gibi çöktü! Ortalık savaş alanına döndü

BİNA SAKİNLERİ YARDIM BEKLİYOR

Bina sakinlerinden Adil Yavuzdoğan, bir vatandaş tarafından ev yapılması amacıyla alanda yaklaşık 1,5 ay önce kazı çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, dün akşam saatlerinde de istinat duvarının çöktüğünü ifade etti. Olay sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Yavuzdoğan, "Burada çalışma yapılırken belediye neredeydi. 1.5 aydır burası kazılmış ve böyle bırakıldı. Burası şahsa ait. Şahıs burayı nasıl işleme soktu anlamadım. Binalar boşaltıldı. Kimisi akrabalarının yanına kimisi ise komşularına sığındı. Sabahtan bu yana buradayız, kimse gelip halimizi sormadı. Soğukta dışarıda kaldık. Ben geceyi arabada geçirdim. Aynı zamanda duvarı yıkılan evde var" dedi.

Yıkılan 2 katlı yapıya da değinen Yavuzdoğan, "Duvarı yıkılan evin birinci katında yaşlı bir çift yaşıyordu, Allah'tan mutfakta değillerdi. Eğer bir yağmur daha yağarsa, emin olun yukarıdaki binalar aşağı iner. Bu durum 1,5 aydır böyle. Derince Belediyesini defalarca aradım ama cevap veren yok" diye konuştu.

Hasar gören 2 katlı evde ikamet eden 78 yaşındaki Kıymet Ekici, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, 'Deprem oluyor' dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Allah'tan bize bir şey olmadı ancak gelinimin evi mahvoldu" şeklinde konuştu.

Mağdurlardan Züleyha Akbulut Ekici ise "Bu evimizi ikinci ev olarak kullanıyorduk. Bu sebeple dün ev boştu. Haberi duyar duymaz geldiğimizde evimizi yıkılmış halde bulduk. Yandaki çalışma için belediyeden izin olmadığını duyduk. Ev bayağı kötü durumda, hasar çok fazla. Duvar açık, eşyalarım da batmış durumda" ifadelerini kullandı.

