İsviçrelileri Anadolu şehri mest etti! Güzelliğine doyamadılar

Yaklaşık 5 haftadır Türkiye'de bulunan İsviçreli gezgin 3 arkadaş Bayburt'ta mola verdi. Bayburt'un kültürü doğası ve insanlarından etkilenen turistler yolculuklarının en heyecanlı molası olduğunu belirtti.

"BİZ ÇOK BEĞENDİK"

Yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade eden Eric Fahrer, "İsviçre'den motorlarla geldik. Türkiye'de çok güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi Bayburt'tayız. Çok güzel bir şehir, biz çok beğendik" dedi.

"YENİDEN GELECEĞİZ"

Bayburt'u çok sevdiklerini ve yeniden gelmeyi düşündüklerini dile getiren Matias Stebler, "Bayburt, Türkiye'nin çok güzel bir şehri. Bir başka zaman tekrar geleceğiz" şeklinde konuştu.

"BAYBURT BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Bayburt gezisinin ardından Gürcistan'a geçeceklerini daha sonra Türkiye'nin güneyini dolaşıp, Yunanistan üzerinden İsviçre'ye döneceklerini aktaran Heinz Furer ise "İki arkadaşımla birlikte köyleri dolaşarak buraya geldim. Beş haftadır Türkiye'deyiz, şimdi de Bayburt'tayız. Bayburt beni çok şaşırttı. Canlı, güzel bir şehir. Buradan Gürcistan'a doğru devam edeceğiz. Daha sonra Türkiye'nin güneyinden geçerek Yunanistan üzerinden İsviçre'ye döneceğiz. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.