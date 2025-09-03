Bakan Uraloğlu’ndan Bayburt’ta önemli açıklamalar: Kop Tüneli'ni 2027'de vatandaşın kullanımına açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaretinde projeler ve yatırımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, çalışmalarını vatandaşın vergisini doğru zamanda ve doğru alanlarda kullanarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KOP TÜNELİ’NİN YÜZDE 77'Sİ TAMAMLANDI

Kop Tüneli inşaatını yerinde inceleyen Uraloğlu, 6,5 kilometrelik tünelin mevcut yolu yaklaşık 6,5-7 kilometre kısaltacağını belirtti. Normalde 45-50 dakika süren yolun, tünelle 10-15 dakikaya ineceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, tünelin yüzde 77’sinin tamamlandığını ve 5,5-6 kilometresinin bitirildiğini ifade etti. Tünelin zorlu zemin şartlarına dikkat çeken Uraloğlu, “Yoğun su ve gaz çıkışı nedeniyle istediğimiz hızla ilerleyemiyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıl kazı işlerini tamamlayıp ışığı görmek, yani arabayla da olsa servis yolu olarak trafiğe açmak” dedi.

GÜMÜŞHANE-TRABZON TÜNELLERİ DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, Gümüşhane-Trabzon güzergahında 8,5-9 kilometrelik iki tünelin inşaatının sürdüğünü belirterek, “Kop Tüneli kadar kıymetli. Orayı da Kop ile eş zamanlı bitirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI’NIN ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇILMASI BEKLENİYOR

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda inceleme yaptığını belirten Bakan Uraloğlu, “Altyapıyı tamamladık. Sadece binalar kaldı. Hedefimiz önümüzdeki yıl hizmete açmak” dedi. Havalimanına ulaşımı sağlayan yolda yapılması gereken çalışmaları da ekipleriyle değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, hızlı trenin Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon için öncelikli olmadığını ancak projenin iptal edilmediğini vurguladı. Önceliğin Kop ve Vauk tünelleri ile havalimanı projeleri olduğunu belirtti.

“SÖZ VERDİĞİMİZ HİÇBİR İŞTEN VAZGEÇMEDİK”

Vatandaşın taleplerine her zaman kulak verdiklerini ve hizmette kararlı olduklarını vurgulayan Bakan, “Söz verdiğimiz hiçbir işten vazgeçmedik. Allah bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ziyaretleri kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve MHP İl Başkanı Muharrem Baykal ile de bir araya geldi.