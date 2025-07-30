İşyerini açan çalışanlar fark etti! Dükkan sahibi hayatının şokunu yaşadı

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde meydana gelen olayda, O.G.'ye ait cep telefonu satış ve tamir merkezini açan personeller gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vitrini kontrol eden çalışanlar çok sayıda telefonun yerinde olmadığını fark etti. Panik yapan çalışanlar durumu işyeri sahibine bildirdi.

19 TELEFON ORTALARDA YOK

İşyerine giden O.G., vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 19 telefonun olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler çalışma başlattı. Hırsızın işyerine sürgülü camı esneterek girdiği düşünülürken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.