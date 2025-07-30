Gelini alan araba böyle hareket etti, kazada gelin ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da 'gülsek mi? Ağlasak mı?' dedirten görüntü, bir düğün salonunun önünde çekildi. Dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı. Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren sürücü, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu. Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı. Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti. Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu. O esnada gelen araç sayısının az olması ve fark edilmesi üzerine korkulan büyük bir kaza olmadı. Arabanın hareket ettiği anda önünden kaçan kişi ise saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.