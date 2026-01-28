İtfaiye erinden cesur hareket! Canını hiçe sayıp faciayı önledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.
Bu sırada bir itfaiye personeli, gaz sızdıran mutfak tüpünü büyük bir dikkatle dışarı çıkararak muhtemel bir patlamanın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.