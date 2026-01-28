Menü Kapat
Yaşam
Editor
 | Şenay Yurtalan

İtfaiye erinden cesur hareket! Canını hiçe sayıp faciayı önledi

Kırıkkale’de çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri mutfakta gaz sızdıran tüpü eliyle dışarı çıkardı. Canını hiçe sayarak cesurca harekette bulunan itfaiyeci muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

28.01.2026
28.01.2026
28.01.2026

Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye erinden cesur hareket! Canını hiçe sayıp faciayı önledi

GAZ SIZDIRAN TÜPÜ DIŞARI ÇIKARDI

Bu sırada bir itfaiye personeli, gaz sızdıran mutfak tüpünü büyük bir dikkatle dışarı çıkararak muhtemel bir patlamanın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İtfaiye erinden cesur hareket! Canını hiçe sayıp faciayı önledi

#Yaşam
