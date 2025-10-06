İzmir'de 2 çocuk annesi katledildi! Uzaklaştırma alan kocası bıçakladı

Menderes'te saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir binada meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Serpil Güral ile 48 yaşındaki kocası A.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral’ı bıçakladı.

ÇOCUKLARININ ANNESİNİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN BIÇAKLADI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

22 EYLÜLDE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!

Hayatını kaybeden Serpil Güral’ın 22 Eylül’de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.