Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İzmir'de dehşete düşüren olay! Köpeğe ateş etti, yanlışlıkla yaşlı çifti vurdu

İzmir Beydağ'da, tavuklarını yediği gerekçesiyle köpeğe ateş eden bir kişi, yanlışlıkla yoldan geçen karı kocayı vurdu. Olayda 69 yaşındaki kadın hayatını kaybederken eşi de ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de dehşete düşüren olay! Köpeğe ateş etti, yanlışlıkla yaşlı çifti vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:27

Beydağ'a bağlı Erik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ö. (71), kümesteki tavuklarını yediğini düşündüğü sahipsiz köpeğe evinde bulunan tüfekle ateş etti. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I.'ya (69) isabet etti. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Köpeğe ateş etti, yanlışlıkla yaşlı çifti vurdu

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çift ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şenay I., sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö.(71), suç aleti tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de dehşete düşüren kaza! Ölü ve yaralıların olduğu kazada köpekler telef oldu
ETİKETLER
#izmir
#köpek
#olay
#tüfek
#şüpheli
#Beydağ
#Katilin
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.