SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki gün önce kayıplara karışan 33 yaşındaki orman işçisi Burak Odabaş aracının içinde yanmış halde bulundu. Ölümün intihar yada kaza olamayacağını belirten acılı aile, çocuklarının aldığı tehditleri açıkladı. Amca ise arka koltuk detayına dikkat çekti.

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
13:13
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
13:13

ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş 16 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Odabaş, 2 gün boyunca her yerde arandı. Yapılan araştırmalar neticesinde genç adamın cansız bedeni orman kesim sahasında yanan aracın içinde bulundu.

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı

"KAZA VEYA İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ"

Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir vakası olduğunu iddia etti. Baba Sefer Odabaş, oğlunun kültürel birikimi yüksek, zararlı alışkanlıkları olmayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi:

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı

"Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı

ARKA KOLTUK DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Amca Zakir Odabaş ise yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu pozisyonun şüphe uyandırıcı olduğunu vurguladı. Yeğeninin daha önce tehditler aldığına dair duyumlar aldıklarını belirten amca Odabaş, "Yeğenimin cansız bedeni aracın ön koltuğunda değil, arka tarafındaydı. Aracın arkasında yatak veya dinlenecek bir alan yokken orada bulunması şüphelerimizi artırıyor. Aldığımız bilgilere göre yeğenim, 'Burada niye çalışıyorsun?' gibi sözlerle tehditler alıyormuş. Ayrıca işçilerle ödemeler konusunda sorun yaşadığı söyleniyordu. Kanaatimizce bu olay, cinayete kaza süsü verilmiş bir durumdur" diye konuştu.

İzmir'de genç müteahhidin korkunç ölümü! Cesedi yanmış araçtan çıktı: Arka koltuk detayı

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından Odabaş'ın memleketi Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

