İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu

İzmir'de bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında çalışan işçiler tarafından yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇÖP AYRIŞTIRMA BANDINDAN İŞÇİLER FARK ETTİ

Bergama ilçesi Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında tesisteki çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde atıkların arasında bir bebek olduğunu fark etti.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde, bantta bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.