Yaşam
İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu

İzmir’in Bergama ilçesindeki bir katı atık tesisinde çalışan işçiler, çöplerin arasında yeni doğmuş bir erkek bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, bebeğin tesise hangi bölgeden getirildiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu
'de bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında çalışan tarafından yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇÖP AYRIŞTIRMA BANDINDAN İŞÇİLER FARK ETTİ

ilçesi Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında tesisteki çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde atıkların arasında bir bebek olduğunu fark etti.

İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde, bantta bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

#izmir
#Bergama
#işçiler
#Bebek Cesedi
#Katı Atık Tesisi
#Yaşam
