İzmir'de korku dolu anlar! 'Serdengeçtiler her yerde' diyerek işletmelere patlayıcı attılar!

Buca Sanayi Sitesi C Kapısı'nda bulunan bir ticari işletme, 22 Kasım saat 04.00 sıralarında "Serdengeçtiler her yerde" şeklinde ifadeler kullandıkları belirtilen şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. İş yerine silahla ateş ederek ve patlayıcı madde atarak saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırganlar olay anını da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BÖLGEYE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında saldırının faillerinin tespitine yönelik geniş kapsamlı araştırma başlatıldı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

SERDENGEÇTİ NE DEMEK

Osmanlı askeri sisteminde; akıncılar içinde düşman ordusu içine girmek ve muhasara altındaki kalelere dalmak için gönüllü yazılanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Düşman ordusunda kilit noktalara hücum ederek savaştıkları ve savaştan dönmelerinden ziyade ölmeleri muhakkak olduğu için serdengeçti ismini almışlardır.