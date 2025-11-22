Menü Kapat
 Özge Sönmez

Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi

Saç tıraşlarıyla kendi dikkat çeken tas kafalı yeni nesil çeteler Türkiye'nin yeni bir sorunu olarak gündeme geldi. Çete üyeleri sosyal medyada lüks hayat, silahlar ve şiddetle şov yapmaya başladı. Belirledikleri gençleri internetten devşiren çete sosyal medya fenomeni üyelerinin Murat Övüç'ü de tehdit ettikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi
22.11.2025
22.11.2025
Yeni nesil çocuk çeteler Türkiye'nin son dönemlerde önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmaya başladı. Tas kafa tıraşlarıyla dikkat çeken çocuk üyeler, sosyal medyadan iletişime geçilerek devşiriliyor. Sosyal medyada fenomen gibi takılan yeni nesil mafya liderleri; sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor.

Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi

YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARI SEÇİLİYOR

Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor.

RİSKİ AZ YAŞ GRUBU HEDEFTE

Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.

Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi

İNTERNETTEN ULAŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ ...

Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi

ÇATIŞMA İLE ŞOV YAPIYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.

DALTONLAR'A TEHDİT

Taşlar’ın elebaşının, Daltonlar suç örgütünün lideri Can Dalton'a TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi.

MURAT ÖVÜÇ DE İDDİANAMEDE

İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övüç, örgüt mensuplarının kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

