Tas kafa çeteleri her yerde kol geziyor! Yeni tehlike zehir gibi yayılıyor: Murat Övüç de dosyaya girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni nesil çocuk çeteler Türkiye'nin son dönemlerde önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmaya başladı. Tas kafa tıraşlarıyla dikkat çeken çocuk üyeler, sosyal medyadan iletişime geçilerek devşiriliyor. Sosyal medyada fenomen gibi takılan yeni nesil mafya liderleri; sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor.
Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor.
Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ suç örgütü...
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.
Taşlar’ın elebaşının, Daltonlar suç örgütünün lideri Can Dalton'a TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi.
İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övüç, örgüt mensuplarının kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.