Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete skandalı! Doktor öncülüğünde dev yolsuzluk: Çok sayıda gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde sahte reçete skandalı ortaya çıktı. 2017-2021 yılları arasında yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere çok sayıda ilacın SGK'ya fatura edildiği öğrenildi. Yapılan usulsüz işlemlerle devletin 112 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Skandalla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 09:14

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yapıldığı şüphesiyle operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonda Profesör, eczacı, ilaç mümessili ve tıbbi sekreterlerin içinde olduğu yolsuzluk ağı ortaya çıktı. Kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle devleti tam 112 milyon zarara uğrattıkları belirlendi.

PROFESÖR, ECZACI, TIBBİ SEKRETER, İLAÇ MÜMESSİLİ GÖZALTINDA

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017–2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.O., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 11.05.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermemesi sebebiyle hasta girişi yapılamadığı halde hastaneye hiç gitmemiş olan hastaları, onların rızası olmaksızın kendi odasında başka hastalar ile hastane dışındaki başka yerlerde kaydı açılan aynı hasta kaydını kullanmak suretiyle çocuk psikiyatri bölümünde hiç muayene edilmemiş hastalara usulsüz protokol numaralı onbinlerce kırmızı reçete düzenlendiği, bu reçetelerle hastane ve eczanelerin SGK’ya fatura işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Elde edilen ilaçların, Sosyal Güvenlik Kurumunun suç duyurusu ile birlikte istihbarî bilgiler neticesinde madde olarak sokak satıcılarının yaptığı manada, Türkiye dışındaki kişi veya ülkelere illegal biçimde götürülmeye çalışıldığı ve ilaçların kullanılması kayıtlarında olmayan kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilaçların 112 milyonu aşkın kutusunda bulunan hapların bir kısmının da muhtemel uyuşturucu etkili kimyasallar için belirli fiyatlarla yabancı uyruklu şahıslara satıldığı, maddi menfaat elde edildiği anlaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yer altında gömülü ele geçirildi! Binlerce litresi kaçak motorin operasyonu
Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira! Dev operasyonda ele geçirildi
ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#uyuşturucu
#rüşvet
#yolsuzluk
#İlaç Mafia
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.