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 | Özge Sönmez

İzmir'de 2 ilçede orman yangını! Fırtına ekipleri zorluyor: İşte ilk görüntüler

Sakarya, Bilecik, Manisa'da çıkan orman yangınlarının ardından şimdi de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ederken, fırtına ekiplere zor anlar yaşatıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 15:50

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale edilirken, bu kez de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12'de yapıldığını bildirdi.

İzmir'de 2 ilçede orman yangını! Fırtına ekipleri zorluyor: İşte ilk görüntüler

Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

FIRTINA EKİPLERİ ZORLUYOR

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

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ETİKETLER
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#Yaşam
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