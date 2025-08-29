İzmir'de sır dolu vahşet! Cesedi yaşadığı apartmanın korkuluğunda korkunç şekilde bulundu

Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'ın cesedi oturduğu apartmanın bodrum katından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Tutamaç kısmına belinden sarkmış vaziyette bulunan cesedin Aslı Aygan'a ait olduğunu belirledi.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Yapılan incelemede kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği ve çürüme nedeniyle sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu tespit edildi.

5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan’a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan’ın 7'nci kattan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan bodrum zeminine düştüğü tespit edildi.

Aslı Aygan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.