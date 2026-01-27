Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam

Editor
 Yasin Aşan

İzmir'de şüpheli valiz paniği! Patlatılan valizin içi boş çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde bir eczanenin önündeki sahipsiz valiz, kısa süreli paniğe neden oldu. Valizin, uca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yakın bir notkada olmasından dolayı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizin içi boş çıktı.

İzmir'de şüpheli valiz paniği! Patlatılan valizin içi boş çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:24
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:24

İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Mahallesi 860 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde bir eczanenin önünde sahipsiz valiz olduğu görüldü.

Bölgedeki vatandaşlar durumu hızlı bir şekilde polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yakın bir noktada olması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİZİN İÇİ BOŞ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddenin belirli bir bölümünü araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik koridoru oluşturdu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak güvenli alanlara yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli valize müdahale etti. Gerekli hazırlıkların ardından valiz, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlatılan valizin içi boş çıktı.

Valizin kim tarafından ve hangi amaçla oraya bırakıldığını belirlemek için emniyet güçleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından trafik ve yaya akışı normale döndü.

#Yaşam
#Yaşam
TGRT Haber
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.