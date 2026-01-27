Menü Kapat
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 600 milyonluk hesap hareketi: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul'da yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:17
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:28

Yasa dışı bahis ile mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğ ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis suçu ile ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 600 milyonluk hesap hareketi: Çok sayıda gözaltı var

KAPALI DEVRE SİSTEMİ

Şahısların "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 600 milyonluk hesap hareketi: Çok sayıda gözaltı var

600 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin ise yaklaşık 600 milyon TL olduğu anlaşıldı. Suç şebekesine yönelik bu operasyonun düğmesine basıldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 600 milyonluk hesap hareketi: Çok sayıda gözaltı var

TÜM TEKNOLOJİK CİHAZLARA EL KONULDU

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 600 milyonluk hesap hareketi: Çok sayıda gözaltı var
"PAPEL" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı!
Mersin'de lavaş çetesi çökertildi! 10 milyarlık vurgunda 38 şüpheli yakalandı
Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun
