TGRT Haber
30°
SON DAKİKA!
Yaşam


 Bengü Sarıkuş

İzmir'de vahşet! Kendi mezarını kazdırıp öldürdüler

İzmir Seferihisar'da yaşanan kan donduran olayda bir tarlada gömülü halde bulunan cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisine ait olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin, inşaat işçisine kepçe ile kendi mezarını kazdırdıkları öne sürüldü.

İzmir'de vahşet! Kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
17:28
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
17:33

'in ilçesinde yaklaşık 1 ay önce, 37 yaşındaki inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ahmad'ın en son ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği belirlenirken son olarak polis tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de vahşet! Kendi mezarını kazdırıp öldürdüler

Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'a ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldürüldüğü belirlenemedi.

İzmir'de vahşet! Kendi mezarını kazdırıp öldürdüler

KENDİ MEZARINI KEPÇEYLE KAZDI

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetle ilgili E.B. ve U.P. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre, şüpheliler, borcu yüzünden alıkoydukları Mahmoud Ahmad'a ile kendi mezarını kazdırdı. Daha sonra ise Ahmad'ı öldürüp çukurun içerisine gömdüler ve çukuru kapattılar. Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

TGRT Haber
