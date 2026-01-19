Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

İzmir'deki rüşvet davasında karar çıktı!

İzmir'de icra dosyasını hızlandırmak için rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan icra müdür yardımcısı ve icra katibi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyesi İcra Müdürlüğü’nde 20 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, resmi tahsilat sürecini hızlandırmak karşılığında 30 yaşındaki avukat D.Ç.’den 200 bin TL istedikleri öne sürülen 27 yaşındaki icra müdür yardımcısı Y.D. ve 26 yaşındaki icra katibi B.B. hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. ile taraf avukatları katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak ifade veren İzmir 14. İcra Dairesi müdürü, söz konusu dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısında olduğunu belirterek, rüşvet iddiasından avukatın emniyet müracaatı sonrası haberdar olduğunu söyledi. Diğer tanık icra memuru O.O. ise dosyada herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşmadığını beyan etti.

'DELİLLER HUKUKA AYKIRI' SAVUNMASI

Savcılık makamının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Y.D.’nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının 'yönlendirme' ile oluşturulduğunu ve yasal delil niteliği taşımadığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanık B.B.’nin avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını savundu. Sanıklar ise suçlamaları reddederek talebinde bulundu.

İzmir'deki rüşvet davasında karar çıktı!

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek tahliyelerine hükmetti. Eksik dosyaların tamamlanması için duruşma ertelendi.

İzmir'deki rüşvet davasında karar çıktı!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avukat D.Ç.’nin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınmış 200 bin lirayı kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile sonrasında gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında 'rüşvet almak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

ETİKETLER
#izmir
#tahliye
#rüşvet
#iddianame
#Icra Müdürlüğü
#Yaşam
