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 | Özge Sönmez

İzmir'den gelip Denizli'de adam vuran tetikçiler kamerada! Kurşun yağdırdılar

Denizli'de arızalı aracını almak için tamirhaneye gelen şahıs, kendisini takip eden motosikletlilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar kurşun yağdırdıktan sonra hızla uzaklaştı. Korkunç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İzmir'den gelip Denizli'de adam vuran tetikçiler kamerada! Kurşun yağdırdılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 08:09

'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. H.B., arızalı olan otomobilinin bakımını yaptırmak için sabah saatlerinde tamirhaneye bıraktı. Gün içerisinde birkaç kez tamirhaneye gelip giden H.B., otomobili teslim almak için geldikleri başta bir araçtan arkadaşıyla birlikte indikleri sırada, üzerinde kasklı iki kişinin bulunduğu bir motosiklet süratle yanlarına yaklaştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan saldırgan, tabanca ile H.B.'ye doğru defalarca rastgele ateş etti. Silahlı saldırganlar, motosikletle olay yerinden uzaklaşırken; baldırı ve topuğundan vurulan H.B., bir süre sektikten sonra tamirhanedeki bir başka aracın arkasına gizlendi.

İzmir'den gelip Denizli'de adam vuran tetikçiler kamerada! Kurşun yağdırdılar

SALDIRIDAN ÖNCE KEŞİF TURU

Silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik olarak titiz bir çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde; şüphelilerin olay öncesinde çevrede motosiklet ve araç ile keşif yaptıkları, olay sonrası bölgeden aynı 2 araçla koordineli ayrıldıkları görüldü. Plakası tespit edilen araç ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Denizli Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirdiği operasyonlarda gerçekleştiren K.A. (44) ve H.A. (27) ile onlara şoförlük yapan E.Ö.'yü (49) İzmir'deki adreslerinde gözaltına aldı.

İzmir'den gelip Denizli'de adam vuran tetikçiler kamerada! Kurşun yağdırdılar

TETEKÇİLİK YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Sorgulanmak üzere Denizli'ye getirilen saldırganlar ve onlara yardım eden sürücü, ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesine sevk edildi. Denizli'deki bir eğlence mekanında geçtiğimiz aylarda meydana gelen bıçakla yaralama olayının ardından İzmir'den gelerek tetikçilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, bu suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "Silahla Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'den gelip Denizli'de adam vuran tetikçiler kamerada! Kurşun yağdırdılar

H.B.'nin 2 yerinden vurulduğu, yanındaki arkadaşının ise yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın araçtan indiği, saldırganların motosikletle gelip ateş ettikleri ve yaralının bir başka otomobilin arkasına sığındığı anlar yer aldı.

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#silahlı saldırı
#denizli
#Şüpheli Yakalama
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#Çevrecilik
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