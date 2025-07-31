Köpeğe vahşi saldırı! Ezemeyince vurup felç bıraktı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı. Bir şahıs sokakta karşısına çıkan köpeği önce aracıyla ezmeye çalıştı ardından tüfekle vurup felç bıraktı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın faili kısa sürede yakalandı. Köpeğin Atakan Oğuz'un oğlu için sahiplendiği ve 5 yıldır sahiplenildiği öğrenildi. "Ateş" isimli köpeği babası kendisi için 5 yıl önce sahiplendiğini ifade eden Muhammet Aras Oğuz ise, "Babam 5 yıl önce benim için köpek sahiplenmişti. Köpeğim dün gece yapılan silahlı saldırıda felç kaldı. Köpeğim asla hareket edemiyor. Bu cani görülmeyeceğini sandı, ama yakalandı. Köpeğim için çok üzgünüm. Ailemizdeki bir birey gibiydi. 5 yıl sonra böyle bir şeyin olması bizi çok derinden etkiledi. Köpeğim için çok üzüldüm" diye konuştu.