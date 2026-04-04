İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede aniden bastıran yağış, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir'i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi ve cadde ve sokakların sularla kaplanmasına neden oldu. Kısa sürede bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yollarda oluşan birikintiler yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım boyuna ulaştı. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kısa sürede bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, yollarda oluşan birikintiler hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım boyuna ulaşırken, bu durum hem yayaların yürüyüşünü zorlaştırdı hem de trafikte aksamalara yol açtı.

Ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.