İzmir'i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede aniden bastıran yağış, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.
Kısa sürede bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, yollarda oluşan birikintiler hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım boyuna ulaşırken, bu durum hem yayaların yürüyüşünü zorlaştırdı hem de trafikte aksamalara yol açtı.
Ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.