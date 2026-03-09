Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Şenay Yurtalan

Jandarmanın ‘Dur’ ihtarına uymadı: 309 bin TL’lik cezayı görünce inşaatın çatısına çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü, kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücü, kendisine farklı suçlardan uygulanan 309 bin TL para cezası ve 2 aylık trafikten men cezasını görünce çevredeki 4 katlı inşaatın çatısına çıktı.

09.03.2026
Filyos beldesindeki uygulama noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan 24 yaşındaki T.T. , tehlikeli şerit değiştirerek ekiplerden kaçmaya çalıştı. Ancak bu kaçış çok uzun sürmedi ve kısa sürede yakalandı. ekipleri sürücüye; tehlikeli araç kullanmak, ikaza uymamak ve yetersiz sürücü belgesi suçlarından toplam 309 bin TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda şahsın aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarmanın ‘Dur’ ihtarına uymadı: 309 bin TL’lik cezayı görünce inşaatın çatısına çıktı

EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada kendisine yapılan cezaları gören T.T., çevredeki dört katlı bir inşaatın çatısına çıktı. İkna çalışmaları sırasında ekiplere zorluk çıkaran T.T., kendisini kurtarmak isteyen ekipleri de aşağı çekmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye jandarma ekiplerinin uzun ve titiz çabaları sonucu T.T., güvenli bir şekilde indirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

