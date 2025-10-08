Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Jiletle mahalleliye saldırdı! Vatandaş silahla karşılık verdi, ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli İzmit'te, jiletle esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs, silahla vurularak öldürüldü. Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Olaydan sonra polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan hareketlilik ise cep telefonlarına anbean yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 12:25

'nin ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, 23.00 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre esnafa ve vatandaşlara elinde jiletle rahatsızlık verdiği iddia edilen Özgür Şahin ile yoldan geçenler arasında yaşanan büyüdü. Şahıslardan birisi, çevreye rahatsızlık veren Özgür Şahin'e etti.

Jiletle mahalleliye saldırdı! Vatandaş silahla karşılık verdi, ortalık savaş alanına döndü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler cadde üzerinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili gözaltların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan hareketlilik cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avukat Serdar Öktem neden öldürüldü? Sinan Ateş davasına karşılık 2 çetenin adı geçiyor
ETİKETLER
#tartışma
#kocaeli
#cinayet
#ateş
#izmit
#vücut
#Jilet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.