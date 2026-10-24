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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:21

Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil: '81 ilde tüketiciyle buluşuyor, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz'

Temizlik sektöründe yerli üretim odağıyla faaliyet gösteren Joker Glint, Türkiye’nin 81 ilindeki satış ağı ve 40 ülkeye ulaşan ihracat faaliyetleriyle büyümesini sürdürüyor. Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil, markanın ürün çeşitliliğini, yurt içindeki büyüme stratejisini ve uluslararası pazarlardaki gelecek hedeflerini anlattı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil: '81 ilde tüketiciyle buluşuyor, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz'
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:21

Yerli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen , temizlik sektöründeki faaliyetlerini genişleyen satış ağı ve çalışmalarıyla sürdürüyor. ’nin 81 ilinde tüketicilere ulaşan marka, 40 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla yurt dışındaki varlığını da güçlendiriyor. Çok amaçlı temizlik, banyo temizliği ve araç temizliği alanlarında geliştirdiği üç farklı ürünle faaliyet gösteren Joker Glint, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda büyümeyi hedefliyor. Markanın büyüme sürecini değerlendiren Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil, yerli üretim anlayışının ve Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Joker Glint CEO’su Mansur Sevgil: '81 ilde tüketiciyle buluşuyor, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz'

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Yerli üretim yapan temizlik firması Joker Glint, Türkiye'deki güçlü satış ağı ve 40 ülkeye yaptığı ihracatla uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
Joker Glint, çok amaçlı temizlik, banyo temizliği ve araç temizliği alanlarında üç farklı ürünle faaliyet gösteriyor.
Marka, Türkiye'nin 81 ilinde tüketicilere ulaşırken, 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Joker Glint CEO'su Mansur Sevgil, yerli üretim anlayışının ve Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.
Satış kanallarının çeşitlendirilmesine önem veren marka, geleneksel perakende kanalları ve yerel zincir marketlerle iş birlikleri yürütüyor.
Marka, Türkiye'deki üretim gücünü farklı ülke pazarlarına taşımayı ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

“YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜNÜ DÜNYA PAZARLARINA TAŞIYORUZ”

Joker Glint’in kuruluş hedefleri ve gelişim süreci hakkında konuşan Mansur Sevgil, tüketicilerin farklı temizlik ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Sevgil, “Joker Glint olarak temizlik sektöründe fark yaratmak ve tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yola çıktık. Çok amaçlı temizlik, banyo temizliği ve araç temizliği alanlarında geliştirdiğimiz üç farklı ürünümüzle pazarda yerimizi aldık. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilerimize ulaşırken 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerli üretim gücümüzle ülkemizi uluslararası pazarlarda temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Markanın yurt içindeki büyüme sürecinde satış kanallarının çeşitlendirilmesine önem verdiklerini belirten Sevgil, özellikle geleneksel perakende kanalları ve yerel zincir marketlerle kurulan iş birliklerinin bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

81 İLDE GENİŞLEYEN SATIŞ AĞI

Joker Glint’in Türkiye genelindeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mansur Sevgil, farklı bölgelerdeki tüketicilere ulaşmanın markanın büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Sevgil, “Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerimize ulaşabilmek bizim için son derece önemli. Geleneksel ve güçlü yerel zincir marketlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizin 81 ilde tüketiciyle buluşması, markamıza duyulan ilginin ve büyüme potansiyelimizin önemli bir göstergesi. Hedefimiz, satış ağımızı daha da genişleterek her evde ve farklı yaşam alanlarında tercih edilen bir marka hâline gelmek.” dedi.

Marka, mevcut satış ağını geliştirme hedefi doğrultusunda yurt içindeki tüketicilere erişimini artırmayı ve farklı kullanım alanlarına yönelik ürünleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

EVDEN OTOMOBİLE ÜÇ FARKLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Joker Glint, tüketicilerin farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak çok amaçlı temizlik, banyo temizliği ve araç temizliği kategorilerinde üç ürün sunuyor. Ürün çeşitliliğiyle farklı yaşam alanlarına hitap etmeyi amaçlayan marka, günlük temizlik ihtiyaçlarına yönelik alternatifler geliştirmeye odaklanıyor. Çok amaçlı temizlik ürünü günlük yaşam alanlarında, banyo temizlik ürünü banyolarda, araç temizlik ürünü ise otomobillerde kullanılmak üzere tüketicilere sunuluyor. Marka, pratik kullanım ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürün çeşitliliğiyle temizlik alışkanlıklarına yeni bir yaklaşım kazandırmayı hedefliyor.

40 ÜLKEYE İHRACATLA ULUSLARARASI BÜYÜME HEDEFİ

Joker Glint’in büyüme stratejisinde ihracatın önemli bir yer tuttuğunu belirten Mansur Sevgil, markanın uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Sevgil, “Bugün 40 ülkeye ihracat yapan yerli bir marka olmak bizim için önemli bir başarı. Ancak biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Türkiye’de üretim yaparak dünya pazarında rekabet edebilen güçlü markaların çoğalmasını istiyoruz. Joker Glint’i yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan ve tercih edilen bir marka hâline getirmek en büyük hedefimiz.” diye konuştu. İhracat faaliyetlerini uzun vadeli büyüme planlarının merkezinde konumlandıran marka, Türkiye’deki üretim gücünü farklı ülke pazarlarına taşımayı ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.

YERLİ ÜRETİM VE EKONOMİYE KATKI HEDEFİ

Yerli üretimi büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Joker Glint, genişleyen satış ağı ve ihracat faaliyetleri aracılığıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye’nin 81 ilindeki satış ağı ve 40 ülkeye uzanan ihracat faaliyetleriyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdüren marka, yenilikçi temizlik ürünleriyle uluslararası alandaki varlığını geliştirmeyi ve Joker Glint’i farklı ülkelerde tanınan, tercih edilen bir marka hâline getirmeyi amaçlıyor.

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ETİKETLER
#Türkiye
#ihracat
#Joker Glint
#Mansur Sevgil
#Temizlik Sektörü
#Yaşam
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