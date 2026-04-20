20 Nisan Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı, yeni hafta öncesinde kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Özellikle yaklaşan bayram öncesinde “Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?” sorusu gündemde öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü bir araya gelecek. Toplantının gündeminde, Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırıları ve benzer olayların önlenmesi için alınabilecek tedbirler bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Toplantının gündeminde hangi konular var?

HABERİN ÖZETİ Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı'nda kritik gündem maddeleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak okul saldırılarını önleyici tedbirleri, dış politikayı ve güncel konuları ele alacak. Kabine Toplantısı 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Türkiye'yi etkileyen okul saldırıları ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirler bulunuyor. Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bunun ekonomik yansımaları, Hürmüz Boğazı krizi ve terörle mücadele konuları da görüşülecek. Diplomasi ve dış politika gelişmeleri, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki görüşmelerin yansımaları da gündemde yer alacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruşturmadaki son gelişmeler de ele alınacak konular arasında.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30’da önemli gündem maddeleriyle yapılacak. Toplantıda, Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırıları ve benzer olayların yaşanmaması için alınması planlanan tedbirler ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI’NDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Toplantıda, iç ve dış politikaya dair gelişmelerin yanı sıra, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin son durum ile benzer olayların önlenmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bunun ekonomik yansımaları da gündemde yer alacak.

Toplantının ayrıntılarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan anlattı;

"Saat 15.30'da gerçekleşecek kabine toplantısında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırıları ele alınacak. Bu saldırılarda 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. O saldırıların ardından İçişleri ve Millî Eğitim Bakanları, il millî eğitim müdürleri, valiler ve kolluk güçleriyle bir toplantı yapmıştı. O toplantının ardından bir dizi karar açıklanmıştı.”

OKULLARA YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Bu kararların ülke genelinde ne şekilde hayata geçirileceği, şiddet olaylarının önlenmesi için hangi adımların atılabileceği ve mevcut önlemlere ek olarak ne tür yeni tedbirlerin devreye alınabileceği gibi konular kabine toplantısında ele alınacak. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda diplomasi ve dış politika başlıkları da öne çıkıyor. Kabine öncesinde Antalya Diplomasi Forumu tamamlanmak üzereydi. Bu forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda mevkidaşı ile devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmelerin yansımaları, bölgesel krizlere ilişkin yapılan değerlendirmeler ve yürütülen müzakereler de kabine toplantısında gündeme alınacak konular arasında bulunuyor.

İRAN- ABD İSRAİL SAVAŞINDA DİPLOMATİK TEMASLAR

Dış politika başlıklarıyla devam edilecek olursa, Amerika Birleşik Devletleri, İran ile İsrail arasındaki savaşta barış ihtimalinin güçlenmesinin ardından, ateşkesin kalıcı hâle gelmesi için bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Türkiye de bu sürece aktif destek veriyor. Taraflar arasında hem liderler düzeyinde hem de dışişleri bakanları seviyesinde telefon diplomasisi devam ederken, krizin çözümüne yönelik atılabilecek yeni adımların neler olacağı merak konusu. Mevcut diplomatik girişimlerde gelinen son aşama da kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ YOLDA

Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması gerekiyor. Zira İran, geçtiğimiz günlerde Boğaz’ın Amerikan ablukası nedeniyle kapatıldığını açıklamıştı. Bölgesel ve küresel ticaretin yeniden kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için Hürmüz’ün tekrar açılması kritik önem taşıyor. Bu çerçevede krizin çözümüne yönelik değerlendirmeler ve yürütülen diplomatik girişimler de kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Krizin ekonomik etkileri de ayrıca masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ!

Toplantıda “terörsüz Türkiye” hedefi de kabinenin yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin gerekli yasal düzenlemeleri aşamalı olarak hayata geçirmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerden önce, PKK’nın silah bırakma sürecinin sahadaki takibinin nasıl yürütüldüğü, Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan tespitler kabine gündemine gelecek. Yasal düzenlemeler öncesinde oluşturulması planlanan teyit mekanizmasının işleyişi ve söz konusu adımların hangi zamanlamayla devreye alınacağına ilişkin soruların da kabine toplantısında netleştirilmesi bekleniyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI ELE ALINACAK

Bir not düşerek devam edelim. Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Süreç kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve tutuklamaların bulunduğu ifade ediliyor. Soruşturma çerçevesinde Tuncay Sonel’in de gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtiliyor. Söz konusu dosyadaki son gelişmeler ve yürütülen adli sürece ilişkin değerlendirmelerin de kabine gündemine gelmesi bekleniyor.