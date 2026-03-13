Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kaçış planları filmleri aratmadı! Çaldıkları bilezikler imitasyon çıktı: Şaşkın soyguncular kanalizasyonda yakalandı

Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuyu biber gazı kullanarak soyan maskeli 3 kişi, vitrindeki 8 adet imitasyon bileziği alarak kaçtı. Takip edilmemek için kanalizasyon hattına giren şüpheliler, 250 metre ilerideki bir rögar kapağını açık bırakınca polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Film gibi operasyonla yakalanan şüphelilerin çaldığı "altınların" sahte çıkması ise trajikomik bir detay olarak kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 04:28
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 04:30

'da gece saatlerinde merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 3 kişi kullanarak kuyumcuya girdi. Şüpheliler vitrinde bulunan 8 adet imitasyon bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçış planları filmleri aratmadı! Çaldıkları bilezikler imitasyon çıktı: Şaşkın soyguncular kanalizasyonda yakalandı

KAÇIŞ PLANLARI AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Kaçan şüphelilerin kanalizasyon hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerine çevredeki rögar kapakları ile kanalizasyon giriş ve çıkışları kontrol edildi ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Olay yerinin yaklaşık 250 metre ilerisindeki Safahat Caddesi’nde ise bir rögar kapağının açık bırakıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Kaçış planları filmleri aratmadı! Çaldıkları bilezikler imitasyon çıktı: Şaşkın soyguncular kanalizasyonda yakalandı

"BEN KAZAYA GİDİYORLAR SANDIM"

Öte yandan olayı gören vatandaşlardan Ercan Ulus, "Arabama park yeri arıyordum. Bir baktım şu dükkandan 3 koyu renk elbiseli şahıs karşı yöne koşuyordu. ‘Acaba orada bir kaza mı oldu’ dedim. Ben o tarafa baktım kaza yok ama direkt ilerdeki apartmanların içine doğru girdiler. Acaba orada bir kaza mı oldu birisi mi düştü ben tamamen farklı düşündüm. Soygun olduğu aklıma gelmedi" dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaçış planları filmleri aratmadı! Çaldıkları bilezikler imitasyon çıktı: Şaşkın soyguncular kanalizasyonda yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuyumcuyu soyarken kameralara, hırsızlıktan sonra da jandarmaya yakalandı
Kuyumcukent'te 20 milyonluk soygun! Silahlı 7 kişi kayıplara karıştı
ETİKETLER
#selçuklu
#konya
#biber gazı
#Kuyumcu Soygunu
#Kaçış Planı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.