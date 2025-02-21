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 | Baran Aksoy

Kadın profili açıp, 8 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Sahte sevgili şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir, İstanbul, Rize ve Antalya'da sahte sevgili şebekesine eş zamanlı operasyon düzenledi. İnternette sahte kadın profilleri oluşturan ve ele geçirdikleri cinsel içerikli görüntülerle vatandaşlara şantaj uygulayan şebekeden 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şebekenin bu yöntemle 8 milyon TL'den fazla vurgun yaptığı belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:23

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 kişiyi dolandıran sahte sevgili şebekesini tespit etti. Yapılan incelemelerde, A.S.G. liderliğindeki çete üyelerinin önce internette sahte kadın profilleri oluşturdukları, ardından vatandaşların güvenini kazanarak cinsel içerikli görüntülerini kaydettikleri belirlendi.

8 MİLYON TL'LİK VURGUN

Görüntüleri kaydettikten sonra kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla mağdurları telefonla arayan çete üyelerinin kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları ve "Hakkınızda cinsel istismar suçundan dava açıldı" diyerek uzlaştırma ücreti adı altında para istedikleri tespit edildi. Çetenin 8 milyon TL’den fazla vurgun yaptığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; 16 şüphelinin adresleri tespit edildi. İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Rize ve Antalya’da 14 Şubat’ta adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Operasyon kapsamında belirlenen tüm şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIK SUÇU CEZASI
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
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