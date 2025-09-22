Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kadının yaptığını görenler hemen ihbar etti! Ölüm-kalım savaşı veriyor

Samsun'da bunalıma giren 59 yaşındaki kadın, ırmağa atlayarak canına kıymak istedi. Durumu görenlerin ihbarı sonrası ırmaktan yaralı kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadının yaptığını görenler hemen ihbar etti! Ölüm-kalım savaşı veriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
00:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
00:00

ilçesinde saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda 59 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu Terme Irmağı üzerinde bulunan köprünün temelindeki kayalıklardan kendini suya bıraktı.

Kadının yaptığını görenler hemen ihbar etti! Ölüm-kalım savaşı veriyor

GÖRENLER İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Terme Arama (TAKE) ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan hafif olarak çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ETİKETLER
#yaralı
#kurtarma
#intihar
#terme
#112 Acil Yardı
#Suda Kendini Bıraktı
#Yaşam
