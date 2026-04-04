Kahramanmaraş'ın Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde makas attığı tespit edilen 17 yaşındaki araç sürücüsü A.H polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada motosikletli polis ekiplerine çarptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz yola çıktı, iki polis memurunu yaraladı Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz bir sürücü, makas atarken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı ve kovalamaca sonucu motosikletli polis ekiplerine çarparak iki polisi yaraladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki A.H. isimli sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan sürücü, motosikletli polis ekiplerine çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. A.H. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye drift, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası kesildi. A.H.'nin babasının, oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde 3 gün önce karakola başvurduğu ortaya çıktı.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaçan sürücü ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye drift yapmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan A.H.'nin babasının, 3 gün önce karakola giderek oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.