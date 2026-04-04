 Banu İriç

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz yola çıktı, iki polis memurunu yaraladı

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki çocuk ehliyetsiz şekilde babasından izinsiz kullandığı otomobille polis ekiplerine yakalandı. "Dur" ihtarına uymayan şahıs polis ekiplerine çarptı.

İhlas Haber Ajansı
04.04.2026
18:29
04.04.2026
18:32

'ın Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde makas attığı tespit edilen 17 yaşındaki araç sürücüsü A.H polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada motosikletli polis ekiplerine çarptı.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye drift yapmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan A.H.'nin babasının, 3 gün önce karakola giderek oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.

2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay
TEM Otoyolu’nda feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
