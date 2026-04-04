Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz yola çıktı, iki polis memurunu yaraladı

Kahramanmaraş'ın Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde makas attığı tespit edilen 17 yaşındaki araç sürücüsü A.H polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada motosikletli polis ekiplerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan sürücü ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye drift yapmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan A.H.'nin babasının, 3 gün önce karakola giderek oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.