Mudurnu ilçesinde 19 yıldır kahvehane işleten 67 yaşındaki Ahmet Çelik, müşterilerin birbirine ve çevrelerine karşı daha saygılı olması amacıyla iş yerinde küfür edilmesini ve yüksek sesle konuşulmasını yasakladı. İş yerinin çeşitli noktalarına, yazılı uyarılar asan Çelik’e müşterilerin de destek verdikleri öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ Kahvehanede sıra dışı kural şaşkına çevirdi: Üstelik uymayana çay cezası var Mudurnu ilçesinde kahvehane işleten Ahmet Çelik, iş yerinde küfür edilmesini ve yüksek sesle konuşulmasını yasaklayarak kurala uymayanlara ceza uygulaması başlattı. 67 yaşındaki Ahmet Çelik, 19 yıldır işlettiği kahvehanenin çeşitli noktalarına yazılı uyarılar astı. Uygulamanın amacının müşterilerin birbirine ve çevrelerine daha saygılı olması ve küfürlü konuşmaların önüne geçilmesi olduğu belirtildi. Müşterilerin de destek verdiği uygulamada, işletmeye ailelerin de geldiği ifade edildi. Kurala uymayan kişilere masada bulunan herkese çay söyleme cezası veriliyor.

KURALA UYMAYANA CEZA

Kahvehanesine ailelerin de geldiğini belirten Ahmet Çelik, müşterilerin alışkanlık haline getirdiği küfürlü konuşmaların önüne geçmek için böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

Çelik, "Küfür etmesinler diye yazdık. Müşteriler küfür ediyor. Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık. İşletmemize aileler de geliyor. Erkek müşteriler küfür etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ben de bunun önüne geçmek için yazı yazmayı düşündüm. Uyarı yazılarının faydası da oldu. Ceza da yazıyoruz. Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz" dedi