Sosyal medyada bir fotoğrafı beğenmek, kalp emojisi göndermek veya başka kişilerle etkileşim kurmak boşanma sebebi sayılır mı? Özellikle sosyal medya kullanımının boşanma davalarında delil olarak gündeme geldiği günümüzde, Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, bir sosyal medya fenomenine beğeni amacıyla gönderilen emojinin tek başına güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda ayrıca, hukuka aykırı ses kayıtlarının ve kaynağı belli olmayan yazışmaların boşanma davasında kusur belirlemesine esas alınamayacağına dikkat çekildi.

YARGITAY'DAN SOSYAL MEDYA EMOJİSİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Karara konu olayda eşlerden biri, diğer eşin başka kişilerle iletişim kurduğunu ve sosyal medya üzerinden güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi aşamalarında kadına çeşitli kusurlar yüklenirken, sosyal medya üzerinden gönderilen emoji de bu değerlendirmede dikkate alındı.

Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay, bir sosyal medya fenomenine beğeni amacıyla gönderilen emojinin güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilmesini doğru bulmadı. Böylece sosyal medyada gerçekleştirilen her etkileşimin doğrudan sadakatsizlik veya boşanma nedeni olarak kabul edilemeyeceğine işaret etti. Yargıtay, boşanma davasında delil olarak sunulan kayıtları da mercek altına aldı. İddiaları ispatlamak amacıyla sunulan ortam dinlemesi niteliğindeki ses kaydının hukuka aykırı elde edildiğini belirten Daire, bu kaydın hükme esas alınamayacağını değerlendirdi.

Öte yandan kimin tarafından gönderildiği belli olmayan, karşı tarafça kabul edilmeyen ve diğer kayıtlarla doğrulanmayan yazışmaların da kusur tespitinde yeterli olmayacağına hükmetti.

AŞIRI KISKANÇLIK VE 'ÇİRKİNSİN' SÖZÜ KUSUR SAYILDI

Kararın dikkat çeken bir diğer bölümü ise eşlerin birbirlerine yönelik davranışları oldu. Yargıtay, erkeğin eşine karşı aşırı kıskançlık sergileyerek psikolojik baskı kurmasını, "Çirkinsin" diyerek aşağılamasını ve kadınlık gururunu inciten ifadeler kullanmasını kusur olarak değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu davranışlar karşısında erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle bölge adliye mahkemesinin kusur belirlemesini doğru bulmayarak kararı bozdu.

"HER BEĞENİ ALDATMA DEĞİLDİR"

Yargıtay'ın sosyal medya etkileşimlerine ilişkin kararını değerlendiren Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, sosyal medyada yapılan her beğeninin, emoji kullanımının veya başka bir kişiyle kurulan iletişimin sadakatsizlik anlamına gelmediğini söyledi.

Boşanma davalarında sosyal medya kullanımının hukuki açıdan değerlendirilebileceğini belirten Av. Gonce, davranışın içeriğinin ve evlilik birliğine etkisinin belirleyici olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma davalarında sosyal medya kullanımı elbette hukuki değerlendirmeye konu olabilir. Ancak bir fotoğrafı beğenmek, bir emojiyi kullanmak veya sosyal medyada bir kişiyle etkileşim kurmak her durumda sadakatsizlik ya da güven sarsıcı davranış anlamına gelmez. Burada önemli olan davranışın içeriği, sürekliliği, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği ve evlilik birliğine etkisidir. Örneğin belirli bir kişiyle romantik içerikli ve süreklilik gösteren yazışmalar yapılması ile tanınmış bir kişinin paylaşımına beğeni amacıyla emoji bırakılması aynı şekilde değerlendirilemez.

Ayrıca boşanma davalarında delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi büyük önem taşır. Eşinin konuşmalarını gizlice kaydetmek veya kaynağı belli olmayan ekran görüntülerini mahkemeye sunmak her zaman iddiaların ispatlandığı anlamına gelmez.

Unutulmamalıdır ki evlilikte sadakat yükümlülüğü kadar eşlerin birbirlerinin kişilik haklarına saygı gösterme yükümlülüğü de vardır. Aşırı kıskançlık, psikolojik baskı, aşağılama ve küçük düşürücü ifadeler de boşanma davasında kusur olarak değerlendirilebilir. Yargıtay'ın bu kararı, dijital çağda evlilik ilişkilerinin değerlendirilmesinde önemli bir ayrımı ortaya koyuyor: Sosyal medyada yapılan her hareket boşanma sebebi değildir. Mahkemeler, olayları tek tek değil, bütün deliller ve evlilik birliğine etkileriyle birlikte değerlendirmelidir."