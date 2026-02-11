Kante hayranlığı bakın ne yaptırdı! Domates üreticisinden ilginç sevgi gösterisi

Koyu Fenerbahçe taraftarı Doğan Çetin, sarı lacivertli kulübün yıldız transferi N'Golo Kante'ye olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi. Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan 53 yaşındaki Çetin 100 plastik kasaya ‘N'Golo Kante' yazdırdı. Üretici aynı zamanda yine oyuncu için seslendirilen müzik eşliğinde domatesleri toplayarak kasalara koyuyor.

“FENERBAHÇE'Yİ BU YIL ŞAMPİYON GÖRMEK İSTİYORUM”

Şampiyonluk özlemini kasalara yazdırdığı isimle gösterdiğini söyleyen Çetin, "Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgimi kasalara işletmek istedim. Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon görmek istiyorum. Bu isteğimizi kasalara yazdırarak başladık" dedi.

“FENERBAHÇELİ ARKADAŞLARIM GÖRÜNCE SEVİNDİLER”

İlk etapta 100 kasaya yazı yazdırdığını anlatan Çetin, "Fenerbahçeli arkadaşlarım görünce sevindiler ve ilginç buldular. Galatasaraylı arkadaşlar da kendilerince komik buldular rekabetten dolayı. Tabii ki de 3 yıldır şampiyon oluyorlar. Bizi küçümsüyorlar ama artık bizim de bu sene şampiyon olma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.