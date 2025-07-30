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 | Umut Arslan

Kapalıçarşı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor! İlk 6 ayın ziyaretçi sayısı belli oldu

Kapalıçarşı tarihi dokusuyla ve geniş ürün yelpazesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’nın, 2025 yılının ilk 6 ayında ağırladığı turist sayısı belirlendi. Kapalıçarşı, yılın ilk ayında 5 milyonu aşkın turisti ağırladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:35

Dünyanın en eski merkezlerinden biri olan , tarihi atmosferi, el işi ürünleri ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede ’a gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Hediyelik eşyadan giyime, altından baharata, halıdan gıdaya kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Kapalıçarşı, turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Kapalıçarşı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor! İlk 6 ayın ziyaretçi sayısı belli oldu

YILIN YARISINDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ

Yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği çarşıda, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya’dan gelen turistlerin sayısında ciddi artış yaşandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş turistlerin ilgisi ile yaptığı açıklamada yılın ilk 6 ayında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını söyledi.

Kapalıçarşı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor! İlk 6 ayın ziyaretçi sayısı belli oldu


YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARTIŞIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Kurtulmuş, Kapalıçarşı’nın tarihi özellikleriyle İstanbul’un en dikkat çekici yerlerinden biri olduğunu belirtti. Çarşının özellikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ‘‘Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş yapılan çarşısıdır. Tarihi bir yerdir, ekonomik ve sosyal yaşam merkezidir. Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarındandır’’ ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor! İlk 6 ayın ziyaretçi sayısı belli oldu

“DÜNYANIN HER NOKTASINDAN ZİYARET EDİLİYOR”

Çarşı’nın yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiği belirten Kurtulmuş, ‘‘Çarşıda 3 bin 500 dükkân bulunuyor, 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ziyaretçiler çarşıda başta , mücevher, deri, hediyelik eşya olmak üzere her ihtiyaca yönelik ürün bulabilir. Kapalıçarşı turistlerin ilk önce ziyaret ettiği İstanbul’daki 4-5 noktadan biridir. Tarihi görmek isteyen Kapalıçarşı’ya gelir. Sadece alışveriş için değil, tarihi yaşamak ve fotoğraf çektirmek için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor. Kapalıçarşı yılda 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Yıllık olarak bakıldığında ziyaretçi sayısının dörtte biri turistler oluyor. Turist sayısı olarak bakıldığında da bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladık. Başta Balkanlar, Kafkaslar komşu ülkeler olmak üzere Arap Yarım Adası’ndan ve dünyanın her noktasından turistler ziyaret ediyor’’ dedi.

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ETİKETLER
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#İstanbul
#Tarihi Yerler
#Hediyelik Eşya
#Yaşam
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