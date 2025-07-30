Kapalıçarşı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor! İlk 6 ayın ziyaretçi sayısı belli oldu

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, tarihi atmosferi, el işi ürünleri ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede İstanbul’a gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Hediyelik eşyadan giyime, altından baharata, halıdan gıdaya kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Kapalıçarşı, turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

YILIN YARISINDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ

Yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği çarşıda, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya’dan gelen turistlerin sayısında ciddi artış yaşandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş turistlerin ilgisi ile yaptığı açıklamada yılın ilk 6 ayında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını söyledi.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARTIŞIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Kurtulmuş, Kapalıçarşı’nın tarihi özellikleriyle İstanbul’un en dikkat çekici yerlerinden biri olduğunu belirtti. Çarşının özellikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ‘‘Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş yapılan çarşısıdır. Tarihi bir yerdir, ekonomik ve sosyal yaşam merkezidir. Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarındandır’’ ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN HER NOKTASINDAN ZİYARET EDİLİYOR”

Çarşı’nın yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiği belirten Kurtulmuş, ‘‘Çarşıda 3 bin 500 dükkân bulunuyor, 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ziyaretçiler çarşıda başta altın, mücevher, deri, hediyelik eşya olmak üzere her ihtiyaca yönelik ürün bulabilir. Kapalıçarşı turistlerin ilk önce ziyaret ettiği İstanbul’daki 4-5 noktadan biridir. Tarihi görmek isteyen Kapalıçarşı’ya gelir. Sadece alışveriş için değil, tarihi yaşamak ve fotoğraf çektirmek için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor. Kapalıçarşı yılda 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Yıllık olarak bakıldığında ziyaretçi sayısının dörtte biri turistler oluyor. Turist sayısı olarak bakıldığında da bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladık. Başta Balkanlar, Kafkaslar komşu ülkeler olmak üzere Arap Yarım Adası’ndan ve dünyanın her noktasından turistler ziyaret ediyor’’ dedi.